Нурмагомедов раскрыл план на бой с Гэтжи

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов раскрыл план на бой с американцем Джастином Гэтжи, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Нурмагомедов заявил, что сейчас оценивает свое состояние на 65 по 100-балльной шкале. При этом он понадеялся, что сумеет нокаутировать соперника. "Во втором-третьем раунде хочу закончить бой", - заметил россиянин.

1 сентября Нурмагомедов показал видео подготовки к бою с Гэтжи. На ролике видно, как спортсмен совершает пробежку на улице.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи намечен на 24 октября и пройдет в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254. Россиянин будет защищать чемпионский пояс в легком весе. В активе бойца 28 побед в 28 поединках по правилам MMA. Гэтжи является временным чемпионом организации. На его счету 24 боя, из которых он выиграл 22, а два проиграл.