Джокович дисквалифицирован с US Open

Первая ракетка мира, теннисист из Сербии Новак Джокович дисквалифицирован с Открытого чемпионата США из-за неспортивного поведения, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В четвертом круге турнира в первом сете он проиграл подачу Пабло Каррено Бусте, и счет стал 5:6 в пользу испанца.

Джокович разочарованно отбросил оставшийся у него мяч ракеткой и попал в судью на линии. Мяч ударил ее в шею, она вскрикнула, упала и некоторое время пыталась восстановить дыхание.

После переговоров с супервайзером матча Джокович был дисквалифицирован, лишен призовых за выход в четвертый круг, а все очки, набранные в ходе турнира, были аннулированы.

Спортсмен написал в инстаграме, что с судьей все в порядке. Он извинился перед ней, организаторами турнира и перед болельщиками, и выразил надежду, что эта ситуация станет для него хорошим уроком.