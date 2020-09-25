Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о борьбе с депрессией после смерти отца - Абдулманапа Нурмагомедова. Слова спортсмена приводятся на канале UFC Russia в YouTube.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам россиянина, ему помогают постоянные тренировки, без них настроение сразу портится. Нурмагомедов добавил, что его отец был таким же. По рассказам друзей, тренер всегда брал с собой сумку с формой и в любой поездке первым делом искал спортивный зал.

57-летний отец Нурмагомедова скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.

Хабиб Нурмагомедов - чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Его отец воспитал несколько действующих бойцов промоушена.