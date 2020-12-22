Бриллиант мирового карате: Рафаэль Агаев

Карате в Советском Азербайджане, как собственно и во всей Советской стране имел непростую судьбу. Годы подполья сменялись годами Государственной поддержки, затем опять нелегальное положение, ну и т.д, передает Day.Az со ссылкой на Яндекс.Дзен.

В полном соответствии с жанром эпической драмы о стремлении завоевать место под солнцем. Одним словом: "Сегодня ты играешь джаз (занимаешься карате, культуризмом, дзюдо), а завтра Родину продашь". Не учли "запретители" одной особенности "запретного плода". Ну в этом их винить нельзя - просто не знали, ведь Религия тоже долгое время была только "опиумом "для народа и знакомство хотя бы с её азами не входило в систему подготовки Советского чиновника. Вот и стали пышным цветом расцветать подпольные секции и школы с паролями и отзывами вроде "четыре сбоку - ваших нет", что было особенно понятно любителям боевых единоборств. На помощь подпольщикам пришла та самая "заграница", которая вовсю начала проводить соревнования. Сначала по дзюдо. Советские спортивные функционеры не могли позволить себе роскоши игнорировать международные соревнования и на первенства по дзюдо стали посылать борцов и самбистов, тем более, что последние были наполовину одеты как дзюдоисты. Итак расписавшиеся в получении недостающих элементов униформы, наши спортсмены поездили некоторое время на различного рода соревнования, без должного, как и предполагалось, успеха. Наконец к чиновникам от спорта пришло прозрение, а точнее просто вспомнили известное изречение Чингисхана (что значит 400-хсотлетнее иго): если не можешь запретить - то возглавь. И вот в 1972 году была создана Федерация дзюдо СССР. Это послужило сигналом для любителей карате и различные секции стали работать открыто. Правда недолго. До 1973 года. Их запретили, а с ними и культуристов. Карате, как известно - это сила духа, воля и терпение, поэтому все дружно ушли в подполье.

Кто -то устав от долгих ожиданий бросил это дело, кто - то освоив азы стал активно применять их на практике в подворотнях. Остались самые стойкие и преданные. Ну и дождались. В 1978 году ГосКомСпорта СССР был вынужден признать существование нелегальных школ карате и издал приказ о создании федерации карате СССР!

Центральную школу карате в Москве возглавил Алексей Штурмин, по общему признанию ставший первым учителем карате в СССР.

Осенью 1978 года в СССР прибыла японская делегация во главе с генеральным секретарём Всемирного союза организаций карате Эйити Эригути. Японские мастера ознакомились с тем, как обстоят дела в Стране Советов, провели ряд показательных выступлений в Институте Физкультуры и оставили практические рекомендации по дальнейшему развитию этого вида спорта.

В этих первых тренерских семинарах приняли участие и азербайджанские мастера карате - Мир Али Сеидов, Владимир Харитонов, Сулейман Мамедов и Азад Кязымов.

В это время в Азербайджане официальные школы карате были при Спортивных обществах "Динамо" , "Буревестник" , "Спартак" и "Водник". Интересный факт : одним из тренеров был Юлий Соломонович Гусман.Да тот самый! Был, между прочим, чемпионом Азербайджана!

Ветер перемен, подувший с приходом М.С.Горбачева не только уничтожил виноградники и закрутил знаменитые "петли" у винных магазинов. В 1984 году Спорткомитет СССР издаёт знаменитый указ

№ 404: "О запрещении обучения карате в спортивных обществах". Причина - несоответствие моральным принципам и гармоничному развитию личности советского человека. Но остановить маховик, раскрутившийся за несколько лет активных занятий, контактов с зарубежными мастерами, было уже невозможно. Решение конца 80 - х руководителей советского спорта разрешить проведение Всесоюзных соревнований по карате было до некоторой степени запоздалым, поскольку вскоре перестала существовать страна. А карате и его верные рыцари остались.

Азербайджанские мастера карате успели поучаствовать в чемпионатах СССР. Достаточно представительной была Азербайджанская делегация на четвёртом чемпионате СССР. В составе её были: Мехти Гасанов (60 кг), Ровшан Джавадов (65 кг.), Мир-Джаббар Сейидов (70 кг.), Ахмед Гатамов (75 кг), Ульви Кулиев (80 кг.). Первым и единственный чемпионом СССР из Азербайджана стал Мехти Гасанов в весовой категории 60 кг.

Эти спортсмены а также : Октай Мамедов, Азиз Исаханов, Яшар Баширов, Ахмед Гатамов, Физули Мусаев, Идаят Шабанов, Ягуб Аллахвердиев, Эльчин Ибрагимов и стали основой, фундаментом развития карате в современном Азербайджане.

Фундамент оказался достаточно прочным. Уже в 1993 году на чемпионате мира в Японии (Токио) - первый серьезный успех на международной арене. Восемнадцатилетний Рахман Гатамов стал чемпионом мира. Первым в истории независимого Азербайджана.

Победа Гатамова, выступавшего правда в молодежной категории стала настоящим прорывом для спортсменов суверенного Азербайджана.

В настоящее время Азербайджанская команда является одной из сильнейших в мире. 10 каратеистов входят в число 50 сильнейших спортсменов, пятеро - в первую десятку, трое из них являются лидерами рейтинга. Среди них победители и призеры чемпионатов мира и Европы:

Джейхун Агасиев, Ниязи Алиев, Парвиз Абдулкеримов, Рашад Гусейнов и др. В ноябре 2019 года Азербайджанские каратисты удачно выступили на чемпионате мира по шотокан-каратэ, который прошел в Северной Македонии. Спортсмены завоевали в разных возрастных группах 72 золотые, 53 серебряные и 77 бронзовые медали. Эти награды позволили Азербайджану занять первое место среди 20 команд.

Перед стартом чемпионата прошли выборы в Мировую федерацию шотокан-каратэ. Глава национальной федерации каратэ Яшар Баширов был избран первым вице-президентом WSF.

А теперь о безусловном лидере Азербайджанских спортсменов, самом титулованном каратеисте мира за всю историю - Рафаэле Агаеве.

В 2016 году, на чемпионате мира в Австрии Рафаэль Агаев в пятый раз занял высшую ступень пьедестала. В истории WKF никто больше четырех раз чемпионом мира не становился.

Рафаэль Агаев родился 4 марта 1985 года в городе Сумгаит. Старшие братья занимались боксом и дзюдо. Ну а Рафаэль, как и большинство мальчишек влюбился в карате, посмотрев фильмы с Брюсом Ли. Папа мальчика - профессиональный футболист надеялся, что хотя бы младший из сыновей пойдет по его стопам. Но Рафаэль был неумолим - образ кинокумира слишком сильно впечатался в его сознание и, как оказалось, определил его дальнейшую судьбу. В 7 лет отец записал сына в секцию карате к тренеру Рафаэлю Мамедову. Незаурядные способности стали проявляться с первых же занятий. В результате после нескольких лет тренировок юный талант обратил на себя внимание и Рафаэля пригласили заниматься в один из самых известных спортивных клубов Азербайджана "Будокан" под руководством Физули Мусаева. Участие в первом же чемпионате Республики принесло Агаеву безоговорочную победу. Им заинтересовался президент федерации карате Азербайджана и началась успешная международная карьера: победа в открытом чемпионате Англии в 1998 году, бронза на чемпионате мира среди кадетов и юниоров, проходившем в 2001 году в Афинах, 1 место среди кадетов в весовой категории до 60 кг. на чемпионате Европы в 2002 году в Германии и бронза на чемпионате мира среди кадетов и юниоров в Марселе В 2003 в весовой категории до 65 кг.

В 2004 году Рафаэль Агаев в свои 19 лет впервые выиграл чемпионат Европы среди взрослых в Москве. В финале он сенсационно победил трехкратного чемпиона мира и девятикратного чемпиона Европы в своем весе Александра Бьямонти из Франции.Через год в Тенерифе Агаев сумел стать чемпионом Европы в открытой весовой категории, где соревновались каратеисты, вес и габариты которых значительно превышали данные Агаева. В финале этого турнира Агаев одолел двукратного чемпиона мира в весе до 75 кг испанца Ивана Леал Реглеро . В этом же году Агаев стал чемпионом Европы среди юниоров в весе до 65 кг.

Вот список побед великого спортсмена в международных соревнованиях

Чемпионаты мира

Золото Тампере 2006 до 70 кг

Золото Токио 2006 до 70 кг70 кг

Золото Токио 2008 открытая весовая категория

Золото Белград 2010 до 75 кг

Золото Белград 2010 командный зачет

Серебро Париж 2012 до 75 кг

Золото Линц 2016 до 75 кг

Бронза Мадрид 2018 до 75 кг

Чемпионаты Европы

Золото Москва 2004 до 65 кг

Золото Тенерифе 2005 открытая категория

Золото Братислава 2007 до 70 кг

Золото Братислава 2007 открытая

Серебро Таллин 2008 до 70 кг

Золото Таллин 2008 открытая категория

Бронза Таллин 2008 командный зачет

Золото Загреб 2009 до 75 кг

Бронза Загреб 2009 командный зачет

Золото Афины 2010 до 75 кг

Бронза Афины 2010 командный зачет

Бронза Цюрих 2011 до 75 кг

Бронза Тенерифе 2012 до 75 кг

Бронза Тенерифе 2012 командный зачет

Золото Будапешт 2013 до 75 кг

Золото Стамбул 2015 до 75 кг

Бронза Стамбул 2015 командный зачет

Золото Монпелье 2016 до 75 кг

Золото Нови-Сад 2018 до 75 кг

Серебро Гвадалахара 2019 до 75 кг

Были еще победы в Европейских Играх, Всемирных Играх, Исламских Играх Солидарности.

Рафаэлю 35 лет и он не собирается останавливаться на достигнутом.

О планах говорить не особо любит, но уверен, что вся жизнь еще впереди!

Вот таков он "Бриллиант Мирового Карате".