Стали известны условия проведения Евро-2020 в Баку

Состоялось совместное заседание Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджана и местного комитета Евро-2020.

Как сообщает Day.Az, с учетом рекомендаций УЕФА и нынешней ситуации с пандемией на заседании было принято решение об участии в каждой из 4 бакинских игр чемпионата до 50% болельщиков, которые вмещает Бакинский олимпийский стадион.

Но это может произойти при условии выполнения соответствующих процедур в связи с COVİD-19. Решение будет распространяться не только на местных болельщиков, но и на граждан стран, сборные которых примут участие в играх. В таком случае, главным условием будет считаться выполнение соответствующих визовых требований и требований в связи с коронавирус.

Вся необходимая информация по данному вопросу предоставлена УЕФА.