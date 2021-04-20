Представлен формат нового футбольного турнира - европейской Суперлиги, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Сегодня о ее создании объявили 12 клубов-основателей, в числе которых "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Барселона", "Ювентус" и еще 8 ведущих команд Европы.

Формат турнира:

20 клубов-участников, 15 клубов-основателей (12 из них уже известны), для оставшихся пяти будет разработан механизм отбора по итогам выступлений в прошлом сезоне.

Матчи состоятся в середине недели, все участники смогут продолжить выступление в своих национальных лигах, поэтому традиционный календарь внутренних турниров будет сохранен.

Старт в августе, участники будут разбиты на две группы по 10 команд, домашние и выездные матчи, по три команды из каждой группы автоматически выходят в четвертьфинал, в котором четвертые и пятые команды разыграют в двухматчевом плей-офф оставшиеся позиции.

По итогам двухматчевого турнира на вылет две команды выйдут в финал, который в конце мая пройдет на нейтральном поле в рамках одной игры.