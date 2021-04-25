Болельщики "Манчестер Юнайтед" сожгли флаг США в ходе протестов против Суперлиги

Болельщики английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" сожгли флаг США в знак протеста против решения владельцев команды американских бизнесменов Джоэла и Аврама Глейзеров присоединиться к Суперлиге.

Как сообщила газета The Sun, у домашнего стадиона "Олд Траффорд" собрались несколько сотен поклонников команды, чтобы выразить возмущение действиями руководства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ходе акции протеста они использовали дымовые шашки, а также держали множество плакатов с требованием к семье Глейзеров продать свою долю в клубе. Болельщики в Манчестере скандировали лозунги "Всему есть предел" и "Глейзеры - вон из клуба".

Причиной для недовольства стало сделанное 19 апреля объявление 12 европейских топ-клубов, включая "Манчестер Юнайтед", о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август 2021 года. Предполагалось, что в турнире также примут участие английские "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Но уже 20 апреля на фоне протестов болельщиков, а также жесткой позиции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и национальных федераций все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги, а впоследствии - также "Атлетико", "Интер" и "Милан".

Руководство "Манчестер Юнайтед" после отказа от участия в этом турнире выпустило заявление, в котором извинилось перед болельщиками за то, что не учло их мнение при принятии решения о создании Суперлиги.