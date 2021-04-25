https://news.day.az/sport/1337029.html Восьмикратная чемпионка Европы Мария Стадник вернулась в Баку - ФОТО
Восьмикратная чемпионка Европы Мария Стадник вернулась в Баку - ФОТО
Победительница чемпионата Европы по борьбе в Варшаве Мария Стадник вернулась в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, азербайджанская спортсменка была встречена фанатами в Бакинском международном аэропорту Гейдар Алиев.
Отметим, что Мария Стадник стала чемпионкой Европы в восьмой раз.
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