Восьмикратная чемпионка Европы Мария Стадник вернулась в Баку

Победительница чемпионата Европы по борьбе в Варшаве Мария Стадник вернулась в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, азербайджанская спортсменка была встречена фанатами в Бакинском международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что Мария Стадник стала чемпионкой Европы в восьмой раз.