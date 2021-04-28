Месси купил особняк в США

Футболист "Барселоны" Лионель Месси приобрел особняк в Майами (США).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

"Всегда думал о том, чтобы пожить в США и поиграть в местной лиге. Не знаю, произойдет ли это на самом деле, но такое желание у меня есть", - заявил Месси в декабре прошлого года. Журналисты чаще всего отправляют Лео в "Интер Майами" - клуб Дэвида Бекхэма, за который уже выступают Гонсало Игуаин и Блез Матюиди. На днях вероятность того, что Месси перейдет именно в клуб Бекхэма, существенно выросла: в СМИ появилась информация о покупке аргентинцем особняка в Майами стоимостью 5,7 млн евро.

В этом особняке есть собственный бассейн, но семья Месси также будет иметь доступ к еще пяти бассейнам. Четыре ванные комнаты, винный погреб на 1000 бутылок и бар шампанского - все это тоже прилагается. Пока Антонелла будет отдыхать с винишком, Лео сможет поддерживать форму в спа-салоне, фитнес-центре или в студии йоги.

Это уже второе жилье, которое Месси купил в Майами: ранее, согласно сообщениям в прессе, он приобрел роскошную квартиру стоимостью 8,3 млн евро в небоскребе Porsche Design Tower.