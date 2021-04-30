https://news.day.az/sport/1338843.html «Манчестер Юнайтед» повторил 57-летнее достижение «Реала»
«Манчестер Юнайтед» повторил 57-летнее достижение «Реала»
В первом матче полуфинального противостояния Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" встречался с "Ромой". Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу подопечных Оле-Гуннара Сульшера, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Примечательно, что после первого тайма английский клуб уступал со счетом 1:2.
Английский клуб стал первой командой, которая сумела забить шесть мячей в полуфинале еврокубка. Последний раз подобное удавалось "Реалу" в 1/2 финала Кубка европейских чемпионов сезона-1963/64 (против "Цюриха", 6:0).
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