Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с мячом

В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал вышли - Лала Крамаренко (Россия, 27.700 балла), Линой Ашрам (Израиль, 27.200 балла), Боряна Калейн (Болгария, 25.675 балла), Николь Зеликман (Израиль, 25.400 балла), Дарья Трубникова (Россия, 25.250 балла), Александра Аджурджукулезе (Италия, 25.150), Алина Гарнасько (Беларусь, 25.050 балла), Виктория Оноприенко (Украина, 24.825 балла).

Азербайджанские гимнастки в финал упражнений с мячом не прошли. Зохра Агамирова заняла 12-ю позицию (24.250 балла), а Арзу Джалилова - 15-ю (23.450 балла).

Напомним, в пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В Кубке мира в Баку принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран мира.

Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступят Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

По традиции гимнастке и команде, набравшим во время соревнования наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGFTrophy.