Азербайджанский борец одержал победу над соперником из Армении

Азербайджанский борец вольного стиля Вахид Галаев вышел в полуфинал чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет в столице Северной Македонии Скопье, передает Day.Az.

Выступающий в весовой категории до 125 кг спортсмен в 1/4 финала победил представителя Армении Ованнеса Магакяна.

Стоит отметить, что Вахид Галаев также дебютировал в составе национальной сборной во взрослых соревнованиях. Он не смог завоевать олимпийскую лицензию, проиграв своему сопернику из Венесуэлы в 1/4 финала Мирового олимпийского квалификационного турнира в Софии, Болгария.

Орхан Аббасов, выступавший в весовой категории 86 кг, также вышел в полуфинал.