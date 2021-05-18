https://news.day.az/sport/1343751.html Азербайджанский борец одержал победу над соперником из Армении
Азербайджанский борец одержал победу над соперником из Армении
Азербайджанский борец вольного стиля Вахид Галаев вышел в полуфинал чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет в столице Северной Македонии Скопье, передает Day.Az.
Выступающий в весовой категории до 125 кг спортсмен в 1/4 финала победил представителя Армении Ованнеса Магакяна.
Стоит отметить, что Вахид Галаев также дебютировал в составе национальной сборной во взрослых соревнованиях. Он не смог завоевать олимпийскую лицензию, проиграв своему сопернику из Венесуэлы в 1/4 финала Мирового олимпийского квалификационного турнира в Софии, Болгария.
Орхан Аббасов, выступавший в весовой категории 86 кг, также вышел в полуфинал.
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