12 июня проходит матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 началась на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по бакинскому времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, в прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканале "Россия 1".

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты - Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери - Фернандо Рапальини.

Также сегодня проходит матч Дания - Финляндия. Эти сборные являются соперниками России и Бельгии по группе.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Баку.