https://news.day.az/sport/1352518.html Overtime на Day.Az! - анализ матчей ЧЕ-2020 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Overtime на Day.Az! - анализ матчей ЧЕ-2020 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Начался очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая транслируется на AvtoFM, обсуждают состоявшиеся матчи Чемпионата Европы, а также матчи Испания-Швеция, Польша-Словакия, Шотландия-Чехия.
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