Overtime на Day.Az! - анализ матчей ЧЕ-2020

Начался очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

На передаче, которая транслируется на AvtoFM, обсуждают состоявшиеся матчи Чемпионата Европы, а также матчи Испания-Швеция, Польша-Словакия, Шотландия-Чехия.

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