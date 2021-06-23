Определились финалисты предварительного раунда Лиги Чемпионов

Полуфинальными матчами предварительного раунда стартовал розыгрыш Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на sportarena.com, поединки прошли в албанских городах Дуррес и Эльбасан.

В матче 1/2 финала "Приштина" из Косово уверенно победила чемпиона Сан-Марино "Фольгоре". В другом полуфинальном поединке андоррский "Интер" обыграл представителя Фарерских островов "ХБ Торсхавн".

Финальный матч предварительного раунда Лиги чемпионов между "Приштиной" и "Интером" пройдет 25 июня. Победитель встречи в первом отборочном раунде сыграет с "Ференцварошем" (Венгрия).

"Фольгоре" и "ХБ Торсхавн" перешли во второй отборочной раунд Лиги конференций.

Лига чемпионов. Сезон 2021/22. Предварительный раунд. Полуфинал

Фольгоре (Сан-Марино) - Приштина (Косово) 0:2 (0:0)

Голы: Э. Красничи, 51, Хоти, 90+1

ХБ Торсхавн (Фарерские острова) - Интер (Андорра) 0:1 (0:0)

Гол: Бетриу, 61