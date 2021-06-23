ЕВРО-2020: Испания выходит вперед матче против Польши

20:48

На 48 минуте после углового Морено получил мяч у лицевой и набросил его на Лапорта, который лёгким ударом головой упрочил преимущество Испании. 0:2.

20:30

После удара в перекладину Дубравка в волейбольном стиле протолкнул мяч в свои ворота! Солнце, возможно, ослепило. Очень яркое оно в Севилье. Тем не менее это не оправдание для вратаря Словакии. 0:1 в пользу Испании.

20:00

23 июня на стадионе "Олимпико де Севилья - Ла Картуха" в Севилье в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы начался матч сборных Словакии и Испании.

Стартовые составы

Сборная Словакии: Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Куцка, Громада, Гараслин, Мак, Гамшик, Дуда.

Сборная Испании: Симон, Лапорт, Аспиликуэта, Бускетс, Э. Гарсия, Альба, Коке, Сарабия, Педри, Морено, Мората.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери - француженка Стефани Фраппар.

Напомним, в группе E, помимо испанцев и словаков, выступают национальные команды Швеции и Польши.