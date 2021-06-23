ЕВРО-2020: Французы сравняли счет в матче с Португалией

23:45

Бензема сравнял счёт, расстреляв ворота Патрисиу точным ударом в левую девятку. Снова ничья в матче Франции и Португалии.

23:30

На 30 минуте Роналду легко переиграл Льориса ударом в левый нижний угол и вывел Португалию вперёд! 1:0.

23:00

На стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы проходит встреча сборных Португалии и Франции.

Стартовые составы

Сборная Португалии: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Моутинью, Саншеш, Б. Силва, Жота, Роналду.

Сборная Франции: Льорис, Кимпембе, Варан, Эрнандес, Кунде, Погба, Канте, Гризманн, Толиссо, Бензема, Мбаппе.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Помогают ему ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери - румын Овидиу Хацеган.

Напомним, в группе F, помимо португальцев и французов, выступают национальные команды Германии и Венгрии.