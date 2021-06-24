Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче группового раунда чемпионата Европы против Франции, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Эти забитые голы стали для него 108-м и 109-м за национальную команду.

Роналду повторил мировой рекорд по числу голов за сборную. Он сравнялся с иранцем Али Даеи, который в период с 1993 по 2006 также забил 109 голов.

Напомним, Криштиану дебютировал за Португалию в 2004 году. С тех пор он принял участие в пяти чемпионатах Европы и четырех чемпионатах мира.