УЕФА отменил правило выездного гола

Начиная с сезона-2021/2022 правило выездного гола отменено.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Отмечено, что если победитель не будет определен в течение основного времени во всех клубных соревнованиях УЕФА, то будут сыграны два дополнительных тайма по 15 минут, если счет не измениться будет назначена серия пенальти.