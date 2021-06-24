https://news.day.az/sport/1355754.html УЕФА отменил правило выездного гола--> -->
УЕФА отменил правило выездного гола
Начиная с сезона-2021/2022 правило выездного гола отменено.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Отмечено, что если победитель не будет определен в течение основного времени во всех клубных соревнованиях УЕФА, то будут сыграны два дополнительных тайма по 15 минут, если счет не измениться будет назначена серия пенальти.
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