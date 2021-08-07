Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев сегодня завоевал серебряную медаль на Летних Олимпийских играх в Токио. В весовой категории 65 кг он в финале уступил японскому борцу Такуто Отогуро со счетом 4:5, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мне кажется я все правильно делал для финальной схватки, но на последних секундах он сделал нырок в ноги. Соперник часто останавливал схватку, бился головой. Я сделал все ради медали, но, наверное, это судьба. Мне кажется, судьи в конце встречи приняли правильное решение. Я проиграл с минимальной разницей. Это моя последняя Олимпиада, и я не жалею. Столько лет в борьбе и достойно выступал", - рассказал после финала серебряный призер "Токио-2020".

Гаджи Алиев родился 21 апреля 1991 года в городе Нахчыван. Трёхкратный чемпион мира (2014, 2015, 2017) и Европы (2014, 2018, 2019), бронзовый призёр Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, бронзовый призер I Европейских игр-2015 и победитель Европейских игр-2019, бронзовый призер Универсиады-2013 и чемпион Европы 2011 года среди юниоров. Личный тренер - Эльман Азимзаде. Удостоен медали "Терегги".

Фото - НОК Азербайджана