Пеле обратился к Роналду после его возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист сборной Бразилии Пеле обратился к Криштиану Роналду. Спортсмен оставил комментарий к посту португальца в Instagram, в котором тот сообщил о возвращении в "Манчестер Юнайтед", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой. Будь всегда счастлив, Криштиану", - написал бразилец. На момент публикации новости комментарий собрал 133 тысячи лайков.

Во вторник, 31 августа, сообщалось, что 80-летний Пеле оказался в больнице. Спортсмен заявил, что проведет плановое обследование, которое откладывал из-за пандемии коронавируса.

Ранее в тот же день "Манчестер Юнайтед" объявил о подписании двухлетнего контракта с Роналду. Португалец выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год, после чего играл в составе мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса".