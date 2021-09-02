Overtime на Day.Az! - итоги матча Люксембург-Азербайджан, отборочные ЧМ

Сегодня пройдёт очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

Новый выпуск передачи, которая будет транслироваться на AvtoFM, будет посвящен итогам матча Люксембург-Азербайджан, а отборочным матчам ЧМ.