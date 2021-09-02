https://news.day.az/sport/1375564.html Overtime на Day.Az! - итоги матча Люксембург-Азербайджан, отборочные ЧМ - АНОНС
Overtime на Day.Az! - итоги матча Люксембург-Азербайджан, отборочные ЧМ - АНОНС
Сегодня пройдёт очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
Новый выпуск передачи, которая будет транслироваться на AvtoFM, будет посвящен итогам матча Люксембург-Азербайджан, а отборочным матчам ЧМ.
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