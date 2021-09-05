Матч сборных Бразилии и Аргентины по футболу прерван

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Бразилии и Аргентины приостановлен. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, встреча началась в 23:00 в Сан-Паулу.

Причиной остановки послужили вышедшие во время матча на поле представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и бразильской полиции. После этого на поле вышли официальные представители обеих команд, а игроки сборной Аргентины впоследствии ушли в подтрибунное помещение. Бразильские футболисты остались на поле.