Александр Емельяненко отверг идею боя с Джигурдой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко не видит смысла в выставочном поединке с актером Никитой Джигурдой. Об этом сообщает "Матч ТВ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

40-летний тяжеловес отверг идею противостояния с 60-летним артистом. Последний должен выступить на одном турнире с Емельяненко и подраться с адвокатом Сергеем Жориным.

"Какой Джигурда? У него песок уже сыпется, это дедушка. Против меня он точно не выйдет, ему жить охота", - считает Емельяненко.

Схватка Емельяненко и блогера Артема Тарасова должна пройти в рамках промоушена "Наше дело". Бой запланирован на 18 сентября.

В последний раз Емельяненко дрался в июле 2020-го. Тогда он уступил соотечественнику Магомеду Исмаилову на турнире ACA 107.

Емельяненко известен по выступлениям в Rings и Pride, а также российских промоушенах RCC, WFCA и M-1 Challenge.