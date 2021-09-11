Первый гол Роналду за "Манчестер Юнайтед"

Португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой первый гол за "Манчестер Юнайтед" после возвращения в английский клуб, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Роналду в августе перешел из туринского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед", за который ранее выступал с 2003 по 2009 год.

Португальский форвард вышел в стартовом составе клуба на матч четвертого тура Английской премьер-лиги с "Ньюкаслом". В добавленное время к первому тайму 36-летний Роналду добил мяч в ворота после удара Мейсона Гринвуда, открыв счет в матче.