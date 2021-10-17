Ирландский вратарь попытался задушить одноклубника прямо на поле

Голкипера "Гленторана" Аарона Маккэри удалили с поля в матче против "Колрейна" (2:2) в чемпионате Северной Ирландии при необычных обстоятельствах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За десять минут до конца основного времени "Гленторан" пропустил гол, в ходе которого игрок соперников совершил проход в одиночку через полполя и отправил мяч в сетку.

Маккэри был так разозлен пропущенным мячом, что подбежал к своему одноклубнику Бобби Бернсу и сначала сильно толкнул его в грудь, после чего продолжил душить его на земле.

Бернс во время нападения держался за лицо. Партнерам по команде пришлось применить силу, чтобы оттащить от него разъяренного вратаря.