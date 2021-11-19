Команда Франции в прыжках на акробатической дорожке у женщин завоевала "золото" ЧМ в Баку

Команда Франции в прыжках на акробатической дорожке у женщин с результатом 99.400 балла заняла первое место на чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Второе место заняла команда Бельгии (98.400 балла), на третьей позиции расположились представительницы Великобритании (98.100 балла).

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.