Главный тренер "Милана" Пиоли продлил контракт с клубом до 2023 года

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Милан" Стефано Пиоли подписал новый контракт. Об этом сообщает пресс-служба "Милана", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Соглашение с Пиоли рассчитано до 30 июня 2023 года с возможностью продления на один год.

"Я счастлив продолжить этот путь в нашем клубе вместе со Стефано. Здесь, в "Милане", важны не только результаты, но и то, как мы их достигаем. Стефано является примером новаторского подхода к современному футболу. Я горжусь тем, что Стефано Пиоли - наш тренер, и я очень рад вместе с ним строить будущее команды", - сказал генеральный директор "Милана" Иван Газидис.

"Я хочу поблагодарить клуб за предоставленную мне возможность тренировать конкурентоспособную команду, в основе которой лежат великие ценности. Я горжусь работой, которую мы проделали и которую продолжим делать дальше, хорошими отношениями, которые у меня сложились с руководством, ростом и развитием моих игроков и энтузиазмом, который проявляет каждый, кто работает в этом невероятном клубе. У нас необычайные болельщики, и я надеюсь оправдать их любовь, сделав "Милан" еще более конкурентоспособным", - сказал Пиоли.

Пиоли возглавляет "Милан" с октября 2019 года. В текущем сезоне "Милан" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, в активе команды 32 очка в 13 матчах.