28 ноября в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня в ходе утренней и дневной сессий пройдут квалификации в программе прыжков на акробатической дорожке в возрастной категории 13-14 лет, на двойном мини-батуте среди спортсменов 15-16 лет, а также в индивидуальных (11-12 лет) и синхронных прыжках на батуте (17-21 год).

В ходе вечерней сессии состоятся финальные соревнования, по итогам которых определятся победители и призеры заключительного дня соревнований.

В ходе заключительного соревновательного дня от Азербайджана выступят Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Сама Джафарова и Алексей Караташов.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова (17-21 год), Магсуд Магсудов, (13-14), Аммар Бахшалиев (11-12), Ибрагим Мустафазаде (11-12), Мехти Алиев (13-14), Ниджат Мирзоев (13-14), Али Нифталиев (13-14), Шафига Гумбатова (13-14), Сама Джафарова (11-12); в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев (17-21), Адиль Гаджизаде (15-16), Билал Гурбанов (15-16), Гусейн Асадуллаев (15-16), Алексей Караташов (13-14) и Эльнур Мамедов (15-16).

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.