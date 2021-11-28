Определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в синхронных прыжках на батуте

В ходе 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты в программе синхронных прыжков на батуте у мужчин и женщин в возрастной категории 17-21 год, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В программе синхронных прыжков на батуте у женщин в финал вышли Мариам Рагимови и Анано Апакидзе (Грузия), Мэри Голота и Мария Михаилова (Россия), София Ландберг и Смилла Дженсен (Дания), Лука Кристин Фрей и Габриэла Штер (Германия), Чармейн Бучхольц и Кристина Шульд (Германия), Элиф Чолак и Сила Каракуш (Турция), Серафима Котова и Вероника Шмелева (Россия), Эльчин Сена Каракаш и Ливанур Ялчин (Турция).

В программе синхронных прыжков у мужчин в финал вышли Роман Барков и Игорь Грачев (Казахстан), Никита Фомченко и Себастьян Станкевич (Беларусь), Матвей Кирюшов и Александр Руденко (Россия), Игорь Миниахметов и Даниил Валюнцев (Беларусь), Алексис Шевалье и Флорестан Риу (Франция), Ральф Ван Тильборг и Риккерт Вельдхуизен (Нидерланды), Марат Урманов и Даниил Парфенов (Казахстан), Джейс Уильямс и Александр Нобл (США).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.