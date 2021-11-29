Серена Уильямс попросила помощи у подписчиков: карма настигла меня

Американская теннисистка Серена Уильямс в своем Twitter пожаловалась на боль и попросила подписчиков посоветовать ей лекарство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Что лучше всего принять при зубной боли? Помогите! Карма настигла меня, лол", - написала Уильямс.

С раннего детства спортсменка занималась теннисом под руководством своего отца. Вместе со своей старшей сестрой она становилась первой ракеткой мира. Также она становилась четырехкратной олимпийской чемпионкой. Один раз в одиночном разряде и три - в парном.

В 2021 году Уильямс завершила карьеру. Уильямс занимает второе место среди женщин по количеству побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, уступая лишь австралийке Маргарет Корт.

Серена занимается собственным бизнесом. Экс-первая ракетка мира владеет фирмой по производству спортивной одежды. Также Уильямс неплохо зарабатывает на рекламных контрактах в среднем 12 млн долларов в год.

По состоянию на 22 ноября 2021 года первой ракеткой мира остается представительница Австралии Эшли Барти. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко.