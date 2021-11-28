Умер основатель команды «Формулы-1» «Уильямс» Фрэнк Уильямс

Основатель команды "Формулы-1" "Уильямс" Фрэнк Уильямс скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причины смерти неизвестны.

"Этим утром позвонила Клэр Уильямс, чтобы сообщить мне очень печальную новость о том, что ее любимый отец, сэр Фрэнк Уильямс, скончался. Он был настоящим гигантом нашего спорта, который преодолел самые трудные жизненные испытания и боролся каждый день, чтобы побеждать на трассе и вне ее. Мы потеряли любимого и уважаемого члена семьи "Формулы-1", и нам будет очень его не хватать", - заявил генеральный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали.

Уильямс основал свою первую команду в 1969 году, которая стала участником "Формулы-1" в 1969 году. Из-за финансовых проблем Уильямс был вынужден ее продать. Существующая по сей день команда Williams начала производить собственные болиды в 1978 году. Переименованная в WilliamsF1, команда стала одной из сильнейших в 1980-90-х годах в "Формуле-1". Всего команда выиграла девять Кубков Конструкторов, а также одержала 114 побед в Гран-при.

В 1986 году Уильямс сильно пострадал в ДТП, в результате которого его парализовало. Тем не менее, он продолжал руководить командой.