В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту Олимпийских игр в Пекине

Заместитель председателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДГ) Никола Бер призвала объявить тотальный бойкот Олимпийским играм-2022 в Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиагруппу Funke, передает Day.Az.

"Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних Игр", - заявила Бер. Она добавила, что, по ее мнению, Олимпийские игры в Китае стали ошибочной площадкой в неправильном месте.

"Ни США, ни Европейский союз не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на зимних Играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая откровенно за кулисами серьезно нарушает права человека", - отметила представитель Европарламента. Она добавила, что дипломатический бойкот происходит с опозданием, и это наименьшее, чего можно ожидать от Запада.

Об отказе США отправлять на Игры официальных лиц стало известно 6 декабря. 8 декабря к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае присоединилась Австралия. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.