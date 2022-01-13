https://news.day.az/sport/1426238.html Жеребьевку Australian Open отложили - ПРИЧИНА
Жеребьевку Australian Open отложили - ПРИЧИНА
Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) отложили жеребьевку из-за неопределенности с визой сербского теннисиста Новака Джоковича. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Изначально жеребьевка должна была состояться 13 января в 08:00 по бакинскому времени.
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