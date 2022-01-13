Объявлена дата Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
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Стало известно время проведения очередного Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2022.

Как сообщили Day.Az в Baku City Ring Operation Company, шестая гонка Формулы-1 в Баку состоится 10-12 июня 2022 года.

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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.