https://news.day.az/sport/1426460.html Объявлена дата Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
Объявлена дата Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
Стало известно время проведения очередного Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2022.
Как сообщили Day.Az в Baku City Ring Operation Company, шестая гонка Формулы-1 в Баку состоится 10-12 июня 2022 года.
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