Олимпиада высоких технологий: как Китай готовится к зимним Играм

По данным ВОЗ, новым штаммом "омикрон" на планете заражаются более 15 миллионов человек в неделю. Рекорд за все два года пандемии. И на этом непростом фоне Китай готовиться к зимней Олимпиаде в Пекине. До открытия - менее трех недель, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Главная песня Пекинской Олимпиады в Китае - уже главный хит. Ритмичные движения с так любимыми китайцами сложенными из рук сердечками. И незатейливый мотив, который напевают школьники и офисные клерки, врачи в больничных коридорах и пенсионерки в обычных пекинских дворах. Предолимпийская лихорадка - это и дворовые олимпийские старты, когда пекинские бабушки устраивают импровизированную эстафету Олимпийского огня. А потом с интересом пробуют, что же это такое - керлинг. Или вот хоккей, пусть на траве и с мячом. Но главное же - олимпийская атмосфера. С китайской спецификой.

Любимое зимнее развлечение пекинцев - катание на велосанях на озере Хоухай. Пока, конечно, не олимпийский вид спорта. Но ведь и фигурное катание с шорт-треком не сразу им стали. А так, может быть, будет еще один китайский вклад в зимнее Олимпийское движение, которое, кстати, на Играх в Пекине пополнится семью новыми дисциплинами.

Пока гости Олимпиады еще только готовятся прилететь в Пекин, в самом городе и его олимпийских окрестностях - последние приготовления к встрече многочисленных делегаций. На Тяньаньмэнь, прямо напротив ворот с портретом Мао, установили огромную инсталляцию. "Мы очень ждем Олимпиаду! Вон как все тщательно убираем. Здесь же будет столько гостей со всего мира, сколько у нас никогда не было!" - говорят местные жители.

В деревушке Чунли - это здесь олимпийский кластер Чжанцзякоу, всего же их будет три - еще пару лет назад местные жители пасли на здешних склонах овец, теперь на этих же склонах они учат туристов кататься на горных лыжах. С вершин открываются живописные виды на олимпийскую деревню.

Деревня Чунли - это почти как наша Красная Поляна. Все для горнолыжников и сноубордистов. Дорогие и очень дорогие отели, брендовая экипировка и спортинвентарь. Когда местный бизнес все это только открывал, здесь очень рассчитывали на Олимпиаду и ее многочисленных гостей. Но из-за противоэпидемических мер все это здесь будет на время Игр закрыто.

Китай так ждал эти Игры, что и в мыслях не может допустить их переноса и уж тем более отмены, потому и жесткие санитарные ограничения. Пекин уже закрыт от соседнего Тяньцзиня - там выявили несколько случаев "омикрона", и все 15 миллионов тяньцзиньцев уже второй раз за неделю прогоняют через тотальное ПЦР-тестирование. А прилетающих в столичный аэропорт иностранцев тут же увозят в изолированные отели, откуда попасть можно только на олимпийские объекты, только на специальном транспорте и только по определенному маршруту.

"Все участники Игр на протяжении всей Олимпиады будут находиться в замкнутом пространстве, которое включает в себя все три зоны соревнований и жилые корпуса", - пояснил заместитель директора Управления по предотвращению пандемии оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине-2022.

Обслуживающий технический персонал и волонтеры уже распределены по объектам, и выход из "олимпийского пузыря" для них закрыт уже сейчас, хотя до Игр еще три недели. Это лишь одна из трех олимпийских деревень, но, что называется, центральная. Расположена на севере Пекина, недалеко от пекинского Олимпийского парка. Двадцать жилых корпусов, где разместят почти 2,5 тысячи спортсменов. Внутри деревни организаторы обещают создать все условия, чтобы жизнь в замкнутом пространстве не казалась уж слишком замкнутой. Салоны связи и красоты, магазины и рестораны... Цены, правда, выше среднепекинских. Зато приятным бонусом - яркие красные фонарики. Олимпиада же выпадает на главный китайский праздник - Новый год по лунному календарю. И китайского колорита будет в достатке.

"Мы продумывали все выступления на площадках таким образом, чтобы вплести в них элементы китайской культуры и искусства. Потому что Олимпиада - это праздник не только спорта", - говорит Цинь Чжэн, режиссер культурной программы Олимпиады-2022.

В планах Пекина - сделать Игры витриной китайских достижений. В строительстве объектов задействовали новейшие экологичные решения. Развозить спортсменов будут шаттлы на водородном топливе. И зажгут Олимпийский огонь на церемонии открытия тоже по-особенному. Все - для экономии энергии и снижении выбросов в атмосферу.

Эту Олимпиаду уже назвали "Олимпиадой высоких технологий". И олимпийская студия, оборудованная прямо в вагоне высокоскоростного поезда, - наверное, лучшая тому иллюстрация. Во-первых, скоростной поезд, который сам по себе символ того, с какой скоростью развивается Китай, и телестудия - в эпоху ковида смотреть Игры миллионы людей будут все-таки на экранах, а не на трибунах, и на качественную трансляцию вся надежда. А тут - устойчивый сигнал при технологиях 5G даже на скорости в 350 километров в час и в глухих тоннелях.

"Я надеюсь, эти Игры зарядят весь мир, который сейчас разделен и которому нужно сплотиться, а спорт - это лучший источник такой энергии", - считает Тянь Вэй, ведущая телеканала CGTN.

На тех, кто грозит этим Играм бойкотом, в Китае уже даже не реагируют. Но своеобразный привет западным политикам все-таки послали: на китайских олимпийцах будет форма, изготовленная как раз в Синьцзяне. Из синьцзянского хлопка и верблюжьей шерсти.