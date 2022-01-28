https://news.day.az/sport/1430855.html Азербайджанский дзюдоист завоевал "серебро" на турнире в Португалии
Азербайджанский дзюдоист завоевал "серебро" на турнире в Португалии
Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) завоевал серебряную медаль на Гран-при в португальском городе Алмада.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Агаев, одолев всех своих соперников на пути к финалу, в решающей схватке уступил представителю Южной Кореи Харым Ли.
В турнире, в котором принимают участие около 300 спортсменов из 41 страны, Азербайджан представляют 5 дзюдоистов.
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