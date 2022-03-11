ЧМ по акробатической гимнастике в Баку: стартовали финальные соревнования

11 марта в Национальной арене гимнастики в Баку стартовали финальные соревнования в рамках второго дня 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Финалы пройдут среди женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп в программе комбинированных упражнений.

В финале среди мужских пар Азербайджан представит дуэт - Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, среди смешанных пар - Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.