ЧМ по акробатической гимнастике в Баку: стартовали финальные соревнования - ФОТО
11 марта в Национальной арене гимнастики в Баку стартовали финальные соревнования в рамках второго дня 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Финалы пройдут среди женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп в программе комбинированных упражнений.
В финале среди мужских пар Азербайджан представит дуэт - Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, среди смешанных пар - Агасиф Рагимов и Разия Сеидли.
Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.
На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.
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