Женская группа из Бельгии заняла первое место на Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку

Женская группа, представляющая Бельгию, с результатом 29.820 балла заняла первое место на 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку в программе комбинированного упражнения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На втором месте женская группа, выступающая за Португалию (28.780 балла), третье место заняли представительницы США (28.140 балла).

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.