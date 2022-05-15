https://news.day.az/sport/1462015.html Кто будет представлять Азербайджан в футбольных еврокубках? - список команд
После игр 27-го, предпоследнего тура премьер-лиги Азербайджана по футболу определились все участники страны в еврокубках.
Кто будет представлять Азербайджан в футбольных еврокубках? - список команд
После игр 27-го, предпоследнего тура премьер-лиги Азербайджана по футболу определились все участники страны в еврокубках.
Как сообщает Day.Az, агдамский "Карабах" сыграет в квалификации Лиги чемпионов, а "Нефтчи", "Зире" и "Габала" сыграют в квалификации Лиги конференций.
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