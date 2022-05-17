На бакинскую гонку возвращаются автограф-сессии и прогулки по пит-лейну

Автограф-сессии, которых с нетерпением ждали поклонники Формулы-1, спустя два года возвращаются на Гран-при Азербайджана. Любители автоспорта снова получат возможность встретиться с всемирно известными пилотами в субботу гоночных выходных.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 11 июня обладатели билетов получат возможность увидеть своих любимых героев на территории городка Формулы-1.

Во время автограф-сессий, которые запланированы перед третьим свободным заездом Гран-при, болельщики получат возможность встретиться с знаменитыми пилотами "королевских гонок", сфотографироваться с ними на память и взять с собой специальные карточки с автографами на память. У болельщиков останутся самые приятные впечатления от этой грандиозной встречи.

Просьба к обладателям билетов прибыть в фан-зону пораньше, чтобы не упустить шанс стать частью автограф-сессий и познакомиться со знездами автоспорта.

Помимо автограф-сессий, обладатели билетов в этом году смогут принять участие в прогулке по Пит-лейну, которая запланирована на 9 июня.

Отметим, что принять участие в прогулке по Пит-лейну смогут только обладатели трехдневных билетов.

Baku City Circuit приглашает болельщиков, желающих понаблюдать вживую за гонкой и испытать незабываемые впечатления, на Гран-при Азербайджана Формулы-1 2022 и призывает всех приобрести билеты. Поклонники Формулы-1 во всех уголках мира знают, что в Баку всегда следует ожидать непредсказуемые гонки.