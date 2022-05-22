«Апельсиновый забег» в Подмосковье попал на видео

"Апельсиновый забег" в Балашихе попал на видео.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно, что участие в мероприятии приняли представители самых разных возрастов, некоторые пришли соревноваться целыми семьями. Автор видео уточнил, что дистанция составляла 13 километров. На финише каждый бегун получил апельсин.

Канал отметил, что "апельсиновый забег" является традиционным для местных жителей, он проводится ежегодно. Принять участие в кроссе может любой желающий.