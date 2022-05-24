С кем может сыграть Нефтчи, Зире и Габала в Лиге Конференций?

Азербайджанские "Нефтчи", "Зире" и "Габала" продолжают узнавать своих потенциальных соперников по 2-му квалификационному раунду Лиги конференций по футболу сезона 2022/23.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по итогам минувшего уик-энда, определились еще несколько участников 2-го раунда. В целом, в этом раунде сыграют 106 команд. При этом, азербайджанское трио будет идти по Основному пути, в котором выступят 90 команд. Уже известно, что при жеребьевке "Нефтчи" будет в числе сеяных команд, а "Габала" и "Зире" - несеяных.

В настоящее время, известны 16 из 42-х потенциальных соперников "Нефтчи": "Арис" (Кипр), АИК (Швеция), "Маккаби" (Нетанья, Израиль), "Юргорден" (Швеция), "Левски" (Болгария), "Сепси" (Румыния), "Академия Пушкаша" (Венгрия), "Кишварда" (Венгрия), "Ракув" (Польша), "Кызылжар" (Казахстан), "Копер" (Словения), "Гомель" (Беларусь), "Вележ" (Босния и Герцеговина), "Валмиера" (Латвия), "Сент-Патрикс Атлетик" (Ирландия), "Македония Герче Петров" (Северная Македония). Еще одним известным в числе несеяных является "Нораванк", однако, напомним, УЕФА разводит клубы из Азербайджана и Армении.

В свою очередь, "Габале" и "Зире" известны 27 из 44-х потенциальных оппонентов: "Базель" (Швейцария), "Славия" (Прага, Чехия), "Янг Бойз" (Швейцария), ПАОК (Греция), "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Астана" (Казахстан), "Мольде" (Норвегия), АПОЭЛ (Кипр), ФКСБ (Румыния), БАТЭ (Беларусь), "Антверпен" (Бельгия), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Спарта" (Прага, Чехия), "Фехервар" (Венгрия), "Витория Гимарайнш" (Португалия), ЦСКА (Болгария), "Судува" (Литва), "Спартак" (Трнава, Словакия), "Кайрат" (Казахстан), "Осиек" (Хорватия), "Мазервелл" (Шотландия), "Чукарички" (Сербия), "Раднички" (Сербия), "Вадуц" (Лихтенштейн), "Ворскла" (Украина), "Арис" (Греция).

Вместе с тем, не определены позиции ряда команд - окажутся ли они среди сеяных или несеяных: "Викинг" (Норвегия), "Лиллестрем" (Норвегия), "Силькеборг" (Дания), "Коньяспор" (Турция), а также представители от Дании, Румынии, Люксембурга, Албании и трех победителей пар 1-го раунда квалификации ЛК.

Помимо этого, среди несеяных команд неопределенными остаются представители от Швеции и Болгарии, а также 18 победителей пар 1-го раунда квалификации, а среди сеяных - представители от Нидерландов, Австрии и Хорватии, а также 9 победителей пар 1-го раунда.

Жеребьевка 2-го квалификационного раунда состоится 15 июня, а матчи пройдут 21 и 28 июля.

