https://news.day.az/sport/1464583.html Чемпионский парад "Манчестер Сити" - ВИДЕО
Чемпионский парад "Манчестер Сити" - ВИДЕО
Счастье на лицах спортсменов и их преданных болельщиков. Футбольный клуб "Манчестер Сити" провел чемпионский парад. Команда в автобусах с открытым верхом проехала по улицам города, где футболистов приветствовали тысячи людей, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
В минувшее воскресенье "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" в заключительном, 38-м туре Английской премьер-лиги со счетом 3:2 и стал победителем турнира.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре