Чемпионский парад "Манчестер Сити"

Счастье на лицах спортсменов и их преданных болельщиков. Футбольный клуб "Манчестер Сити" провел чемпионский парад. Команда в автобусах с открытым верхом проехала по улицам города, где футболистов приветствовали тысячи людей, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В минувшее воскресенье "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" в заключительном, 38-м туре Английской премьер-лиги со счетом 3:2 и стал победителем турнира.