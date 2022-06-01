Новые потенциальные соперники Нефтчи, Зире и Габалы в еврокубках

Азербайджанские "Нефтчи", "Зире" и "Габала" узнали еще нескольких потенциальных соперников по 2-му квалификационному раунду Лиги конференций по футболу сезона 2022/23.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в ряды потенциальных соперников "Нефтчи" попали еще пять команд - "Викинг" (Норвегия), "Лиллестрем" (Норвегия), "Виборг" (Дания), "Ботев" (Болгария) и "Расинг" (Люксембург). Таким образом, общее количество известных возможных оппонентов бакинцев составило 23 из 42-х: "Викинг" (Норвегия), "Лиллестрем" (Норвегия), "Виборг" (Дания), "Коньяспор" (Турция), "Арис" (Кипр), АИК (Швеция), "Маккаби" (Нетанья, Израиль), "Юргорден" (Швеция), "Эльфсбог" (Швеция), "Ботев" (Болгария), "Левски" (Болгария), "Сепси" (Румыния), "Академия Пушкаша" (Венгрия), "Кишварда" (Венгрия), "Ракув" (Польша), "Кызылжар" (Казахстан), "Копер" (Словения), "Гомель" (Беларусь), "Вележ" (Босния и Герцеговина), "Валмиера" (Латвия), "Расинг" (Люксембург), "Сент-Патрикс Атлетик" (Ирландия), "Македония Герче Петров" (Северная Македония). Еще одним известным в числе несеяных является "Арарат-Армения", однако, напомним, УЕФА разводит клубы из Азербайджана и Армении.

В свою очередь, "Габала" и "Зире" также узнали еще троих потенциальных соперников - "Алкмаар" (Нидерланды), "Рапид" (Вена, Австрия) и "Университатя" (Крайова, Румыния). Это означает, что известны 32 из 44-х: "Базель" (Швейцария), "Славия" (Прага, Чехия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Алкмаар" (Нидерланды), ПАОК (Греция), "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Астана" (Казахстан), "Мольде" (Норвегия), АПОЭЛ (Кипр), ФКСБ (Румыния), БАТЭ (Беларусь), "Рапид" (Вена, Австрия), "Риека" (Хорватия), "Антверпен" (Бельгия), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Спарта" (Прага, Чехия), "Фехервар" (Венгрия), "Витория Гимарайнш" (Португалия), ЦСКА (Болгария), "Судува" (Литва), "Брондбю" (Дания), "Спартак" (Трнава, Словакия), "Кайрат" (Казахстан), "Осиек" (Хорватия), "Университатя" (Крайова, Румыния), "Мазервелл" (Шотландия), "Чукарички" (Сербия), "Раднички" (Сербия), "Вадуц" (Лихтенштейн), "Ворскла" (Украина), "Арис" (Греция).

Вместе с тем, не определены позиции двух команд - окажутся ли они среди сеяных или несеяных: один представитель от Албании и один победитель 1-го раунда квалификации ЛК.

Помимо этого, среди несеяных команд неопределенными остаются представители еще 18 победителей пар 1-го раунда квалификации, а среди сеяных - 10 победителей пар 1-го раунда.

Жеребьевка 2-го квалификационного раунда состоится 15 июня, а матчи пройдут 21 и 28 июля.