Роналду попросил разрешения покинуть "Манчестер Юнайтед"

Португальский нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду просит разрешения покинуть команду, если клуб получит достойное предложение. Об этом в субботу сообщает британская газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Решение форварда продиктовано желанием играть в Лиге чемпионов до конца своей карьеры. Роналду считает, что может провести на самом высоком уровне три-четыре года, и он хотел бы играть в команде, в которой он способен улучшить свои командные и индивидуальные достижения. Также сообщается, что у Роналду есть личные причины покинуть Манчестер после трудного периода для его семьи. Среди главных претендентов на футболиста называются английский "Челси" и германская "Бавария".