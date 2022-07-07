Определились соперники «Араз Нахчывана» в Лиге чемпионов

Состоялась жеребьевка предварительного и основного раундов сезона 2022/23 Лиги чемпионов по футзалу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, стали известны и соперники представителя Азербайджана в турнире - клуба "Араз Нахчыван".

Чемпион нашей страны начнет выступление с основного раунда и будет соревноваться в Пути В. Здесь наша команда сыграет в 5-й группе с "Мостаром" (Босния и Герцеговина), а также с победителями групп D и F предварительного раунда.

Отметим, игры основного раунда состоятся 25-30 октября. Из команд Пути В в элитный раунд выйдут только победители групп.