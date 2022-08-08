https://news.day.az/sport/1485609.html Азербайджанская спортсменка завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности
Азербайджанская спортсменка завоевала "золото" на V Играх исламской солидарности
Азербайджанская спортсменка Анна Скидан завоевала золотую медаль на V Играх исламской солидарности.
Как передает Day.Az, Скидан в соревновании по метанию молота заняла первое место, завоевав золотую медаль.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Официальная церемония открытия Игр пройдет девятого августа, соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности примут участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования будут проходить на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.
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