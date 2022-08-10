https://news.day.az/sport/1486144.html Азербайджанский борец завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье - ФОТО
Азербайджанский борец завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье - ФОТО
Азербайджанский борец завоевал "бронзу" на V Играх исламской солидарности.
Как сообщает в среду Day.Az, Алиаббас Рзазаде со счетом 8:7 обыграл узбекского спортсмена Хикметуллу Вахидова.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.
На сегодня у азербайджанских спортсменов одно "золото", одно "серебро" и три "бронзы".
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