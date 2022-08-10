https://news.day.az/sport/1486154.html Азербайджанский борец вольного стиля завоевал «серебро» V Игр исламской солидарности - ФОТО
Азербайджанский борец вольного стиля завоевал «серебро» V Игр исламской солидарности - ФОТО
Азербайджанский борец вольного стиля Абубакр Абакаров завоевал серебряную медаль V Игр исламской солидарности.
Как сообщает в среду Trend, Абакаров со счетом 0:9 уступил иранскому борцу Каримимамчиани Алирзе Мухаммаду.
Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.
Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.
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