Азербайджанский борец вольного стиля завоевал «серебро» V Игр исламской солидарности

Азербайджанский борец вольного стиля Абубакр Абакаров завоевал серебряную медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, Абакаров со счетом 0:9 уступил иранскому борцу Каримимамчиани Алирзе Мухаммаду.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По итогам соревнований спортсменам будут вручены 355 медалей.